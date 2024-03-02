Режим КТО ввели на четырех улицах города в Ингушетии

Фото: телеграм-канал "112"

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на четырех улицах города Карабулак в Ингушетии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение оперативного штаба региона.

Уточняется, что район КТО ограничен улицами Рабочей, Осканова, Набережная и Джабагиева. Решение о проведении КТО было принято начальником УФСБ России по Ингушетии, добавили там.

Режим КТО, по данным оперштаба, введен с 19:30 2 марта 2024 года.



До этого, в конце 2023 года, сотрудники правоохранительных органов Ингушетии нейтрализовали бандита, открывшего по ним огонь. По словам представителя регионального управления ФСБ России, инцидент произошел в городе Сунже.

При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь из огнестрельного оружия. Поэтому его пришлось ликвидировать.

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