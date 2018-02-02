Автофургон врезался в толпу пешеходов в центре Шанхая

Фото: ТАСС/Zuma/Zheng Kaifu

Фургон с газовыми баллонами выехал на тротуар и сбил пешеходов в туристическом центре Шанхая в Китае. По предварительным данным, были госпитализированы 18 человек, передает "Газета.ру".

Уточняется, что инцидент произошел перед кофейней Starbucks в одном из наиболее многолюдных туристических районов, на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин, примерно в 09:00 по местному времени (около 04:00 по Москве). Врезавшись в ограду кофейни, фургон вспыхнул, однако, огонь не перекинулся на газовые баллоны, так как прибывшие на место ЧП пожарные успели потушить пламя.

Также сообщается, что в результате аварии пострадали 18 человек, включая шестерых, находившихся в фургоне. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Полиция начала расследование обстоятельств ЧП.

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