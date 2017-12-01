На рождественском базаре в центре Потсдама обнаружена самодельная взрывчатка

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Самодельное взрывное устройство обнаружено в пакете, из-за которого в центре Потсдама было установлено оцепление. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Spezialkräfte der @bpol_b sind in Potsdam eingetroffen und untersuchen den verdächtigen Gegenstand. #0112pdm — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 1 декабря 2017 г.



Позже стало известно, что саперы обезвредили бомбу, из-за которой ранее была произведена эвакуация.

Накануне автомобиль взорвался около рождественской ярмарки в британском городе Пиннер. Взрыв произошел в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, гуляющих на ярмарке. В результате инцидента никто не пострадал.