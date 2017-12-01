На месте прорыва трубы в Гольянове уложили новый асфальт

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Завершены работы по благоустройству участка тротуара и проезжей части на месте разрыва тепломагистрали на востоке Москвы.

"Специалисты выполнили комплекс необходимых земельных работ, заменили поврежденный участок теплотрассы, заасфальтировали территорию", – сообщает пресс-служба МОЭК.

Авария произошла вечером 29 ноября на пересечении улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда. Там прорвало трубу с горячей водой. Повреждения получили восемь человек, пятерых доставили в больницу. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

Выявить область повреждения, локализовать ее и начать переключение теплоснабжения по резервной схеме удалось за два часа – к 20:35. В 4:00 теплоснабжение обеспечили уже по постоянной схеме.

Сейчас выясняются причины случившегося.Следственный комитет начал проверку по факту аварии. Ведомство устанавливает, кто именно был ответственным за техническое состояние и обслуживание теплотрассы.

Подробнее о происшествии – в материале портала Москва 24.