Уголовное дело возбуждено после взрыва в торговом центре Коврова

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в торговом центре Коврова Владимирской области, в результате которого пострадали три человека, сообщает "Интерфакс".

В совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", подозревается 43-летний местный житель.

В торговом центре "Рынок Октябрьский" произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. Один из них взорвал гранату якобы из-за того, что приревновал жену к одному из сотрудников рынка.

Троих пострадавших доставили в больницу. По данным СМИ, взорвавший гранату мужчина был одет в костюм Деда Мороза.

Ранее в Мытищах в одном из гаражей произошел взрыв газовоздушной смеси. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего.

В результате взрыва погиб один человек. Всего, по предварительным данным, под завалами оказались два человека, второго доставили в больницу.