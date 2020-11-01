Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43

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Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 43. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали ... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", – говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Наибольший удар пришелся по провинции Измир, где в результате стихийного бедствия были разрушены не менее 20 домов, находившихся в районах Борнова и Байраклы.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с произошедшим. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.

