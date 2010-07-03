Площадь пожара в доме на Большой Сухаревской площади составила около 100 кв м

18:56
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Площадь пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади составила порядка 100 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.
Как сообщил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов, из горящего здания эвакуировали 31 человека, из них троим понадобилась помощь медиков. Погибших в результате пожара нет.
Пожар произошел в пятницу, 1 ноября, в восьмиэтажном жилом доме по адресу: улица Большая Сухаревская, дом 16/18, строение 2. Сначала огонь охватил квартиру на втором этаже здания, после чего возгорание перекинулось на третий и четвертый этажи. Кроме того, в строении повреждена шахта лифта, система частично обрушилась.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: спасатели, кареты скорой помощи, представители ГИБДД. Движение в районе произошедшего пожара, а именно на Большой Сухаревской улице и на части Садового кольца затруднено. На данный момент пожар ликвидирован.
Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных за оперативное реагирование и локализацию пожара. Он отметил, что несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены.
"Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет. Спасибо московским пожарным", – отметил Собянин.
Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Он добавил, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.
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