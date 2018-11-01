Подозреваемых в изнасиловании коллеги башкирских полицейских уволили

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В Республике Башкирия уволили троих сотрудников полиции, которых подозревают в изнасиловании коллеги, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Решение принял глава МВД Башкирии Роман Деев. Официальная формулировка – "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Ранее 23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила в правоохранительные органы об изнасиловании. По ее словам, в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району трое ее коллег напали на нее и совершили насилие.

Задержаны три человека. В отношении них возбудили уголовное дело. Суд рассмотрит ходатайство об аресте 2 ноября.

Ранее источник в силовых органах Башкортостана сообщил, что потерпевшая пришла в кабинет начальника не одна, а в компании подруги.