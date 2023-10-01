Глава СК поручил доложить о расследовании уголовного дела об отравлении подростков в Клину

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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об отравлении подростков перцовым баллончиком в Клину. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Отмечается, что доклад о ходе расследования должен будет представить исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев. Результаты будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По информации следствия, утром 29 сентября 14-летний ученик решил сорвать образовательный процесс и распылил в школе перцовый баллончик. Несколько сверстников мальчика обратились за помощью к медикам. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следственный отдел по городу Клин ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее 24-летний молодой человек распылил в лицо пассажиру метро перцовый баллончик. Тем самым он причинил ему физическую боль и телесные повреждения.

До этого зрительница спектакля "Лебединое озеро" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге распылила в зале перцовый баллончик. Три человека обратились за медицинской помощью.

Безбилетник распылил в лицо пассажиру московского метро перцовый баллончик