СК нашел женщину, забравшую ребенка у мужа из Франции в 2018 году

01 октября, 17:12
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи установили местонахождение женщины, которая в 2018 году забрала сына у мужа – гражданина Франции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Мать с малолетним ребенком последний раз была замечена на Казанском вокзале. Сообщалось, что она спустилась на станцию метрополитена, после чего ее местонахождение было неизвестно.
СК возбудил уголовное дело. Совместно с МВД и ФСБ был организован розыск пропавших. В ходе расследования выяснилось, что мать и ребенок находятся в Смоленской области.
По данным следствия, женщина не использовала сотовую связь и паспорт, проживала в малонаселенных пунктах и не контактировала со знакомыми и родственниками.
Отец мальчика обращался в разные инстанции для оказания содействия, в том числе в органы власти во Франции, а также к члену Общественного совета при СК России Мирей Матье.
Ранее новорожденного ребенка, похищенного из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружили в Республике Калмыкия. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Подозреваемая женщина задержана.
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