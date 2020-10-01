СК нашел женщину, забравшую ребенка у мужа из Франции в 2018 году

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи установили местонахождение женщины, которая в 2018 году забрала сына у мужа – гражданина Франции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мать с малолетним ребенком последний раз была замечена на Казанском вокзале. Сообщалось, что она спустилась на станцию метрополитена, после чего ее местонахождение было неизвестно.

СК возбудил уголовное дело. Совместно с МВД и ФСБ был организован розыск пропавших. В ходе расследования выяснилось, что мать и ребенок находятся в Смоленской области.

По данным следствия, женщина не использовала сотовую связь и паспорт, проживала в малонаселенных пунктах и не контактировала со знакомыми и родственниками.

Отец мальчика обращался в разные инстанции для оказания содействия, в том числе в органы власти во Франции, а также к члену Общественного совета при СК России Мирей Матье.

Ранее новорожденного ребенка, похищенного из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружили в Республике Калмыкия. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Подозреваемая женщина задержана.