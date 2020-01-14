Девочку, которую пытались похитить в Москве, передали соцзащите

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Семилетнюю девочку, которую пытались похитить в Москве, выписали из больницы, сообщает ТАСС.

В департаменте труда и социальной защиты населения рассказали, что ребенок находится в реабилитационном центре соцзащиты. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, попытку похищения семилетнего ребенка совершила женщина на улице Яблочкова. Отмечается, что перед этим в семье девочки произошла ссора, после чего знакомая увела ее якобы с согласия родителей.

1 января в органы опеки из полиции поступила информация о том, что ребенок найден. В тот же день девочку направили в детскую больницу. Сотрудники центра соцзащиты посетили дом, где проживает ее семья. Оказалось, что он предназначен под снос, а все жильцы из него расселены, канализация и водоснабжение отключены. Кроме того, в квартире отсутствовала мебель.