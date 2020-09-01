Мама рассказала о состоянии ребенка после падения с поезда в Подмосковье

Семья найденного с тяжелыми травмами подростка рассказала о произошедшем

В детской больнице имени Сперанского борются за жизнь и здоровье подростка, которого нашли в лесу в Подмосковье. По версии следствия, он сорвался с электрички, когда занимался зацепингом. У мальчика очень тяжелые травмы. Брат пострадавшего рассказал, что о пропаже мальчика ему сообщила мама.

"Его день почти не было, так поздно он обычно не приходит. Мы поехали его искать. Смотрели по всему району. Позже мне позвонил старший брат и сказал, что его нашли возле железной дороги", – рассказал Родион Вишневский.

Мама мальчика рассказала, что раньше сын не занимался зацепингом.

"Он в реанимации. По телефону он мне сказал, что упал. Больше мы говорить не стали, так как ему тяжело. Он сказал, что пойдет домой, но оказалось, что они отправились туда. Он не занимался зацепингом, первый раз так. Они TikTok смотрели и, может, там что-то увидели, и решили попробовать", – отметила Екатерина Вишневская.

Как рассказала председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко, бороться с зацепингом можно двумя путями.

"С одной стороны, сотрудники правоохранительных органов активно работают с выявлением этих закрытых групп, проникновением и работой именно внутри по предупреждению и профилактике вот таких правонарушений. И вторая позиция - это, конечно же, бдительность родителей и школы", – отметила она.

Ранее сообщалось, что в подмосковном лесу в районе поселка Александрова в Наро-Фоминском городском округе был найден 11-летний мальчик с множественными переломами и инфицированными ранами.

Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей таза, перелом обеих лодыжек и другие различные ушибы.