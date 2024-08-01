ТАСС: пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле

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При взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали пять человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В данный момент идет разбор завалов, уточнил собеседник агентства.

Происшествие подтвердили в МЧС России. Как отметили в пресс-службе ведомства, предварительной причиной обрушения подъезда стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов, а также устанавливается степень повреждения строительных конструкций.

По данным МЧС, в доме произошло обрушение первого и второго подъездов. Предварительно, в результате взрыва газа оказались разрушены около 15 квартир. Пожарно-спасательные подразделения спасли из-под завалов трое человек. При этом еще двое могут оставаться под завалами.

В настоящее время к месту происшествия едет аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газового баллона произошло 1 августа. Инцидент случился в пятиэтажном доме на Сибирской улице.