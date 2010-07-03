В Москве задержали девушку за секс с несовершеннолетней

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В Москве задержали 22-летнюю девушку за секс с несовершеннолетней в общественных местах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый случай произошел 1 апреля в торговом центре "Ривьера" на улице Автозаводской. Задержанная со знакомой 13-летней девочкой зашла в туалет, раздела ее и совершила акт лесбийского секса.

"Кроме того, 10 апреля в лесу рядом со станцией "Ховрино" Замоскворецкой линии метрополитена подозреваемая целовала девочку в лицо и губы, а также обнажала ее грудь", – рассказал собеседник агентства.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летия. Сейчас с задержанной проводят следственные действия.