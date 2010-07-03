Банду мошенников в сфере автострахования задержали в Москве

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Полиция задержала в Москве банду из пяти человек по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе МВД, злоумышленники подавали в страховые компании подложные документы с завышенной стоимостью ущерба, причиненного транспорту при ДТП.

Затем они получали от страховых компаний денежные средства в качестве возмещений. Всего задержанным инкриминировано более 100 подобных эпизодов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили смягчить наказание для водителей за оставление места аварии.