Сбившего пешеходов в Коммунарке водителя арестовали на два месяца

Фото: Агентство "Москва"

Водителя иномарки, который сбил пешеходов в Коммунарке, арестовали. Троицкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает телеканал Москва 24.

Суд арестовал 32-летнего Игоря Петухова до 30 сентября.

В крови задержанного обнаружили 0,5 промилле. Во время следствия выяснилось, что Петухов имеет судимости за грабеж и разбой.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели человека в результате аварии в поселке Коммунарка в ТиНАО.

Инцидент произошел вечером 30 июля в поселке в районе дома номер 15 по улице Фитаревская.

Петухов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus. После столкновения Петухов выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В результате происшествия один человек погиб, еще двоих с тяжелыми травмами доставили в медучреждения.