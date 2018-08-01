Сбившего пешеходов в Коммунарке водителя арестовали на два месяца

1 августа, 18:27
Фото: Агентство "Москва"
Водителя иномарки, который сбил пешеходов в Коммунарке, арестовали. Троицкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает телеканал Москва 24.
Суд арестовал 32-летнего Игоря Петухова до 30 сентября.
В крови задержанного обнаружили 0,5 промилле. Во время следствия выяснилось, что Петухов имеет судимости за грабеж и разбой.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели человека в результате аварии в поселке Коммунарка в ТиНАО.
Инцидент произошел вечером 30 июля в поселке в районе дома номер 15 по улице Фитаревская.
Петухов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus. После столкновения Петухов выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В результате происшествия один человек погиб, еще двоих с тяжелыми травмами доставили в медучреждения.
Сколько лет тюрьмы грозит пьяному водителю из ДТП в Коммунарке
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: