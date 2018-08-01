В "Москва-Сити" погиб мужчина после падения с 30 этажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мужчина погиб, сорвавшись с 30 этажа башни "Око" делового центра "Москва-Сити", сообщает Агентство "Москва".

"Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия", – поделился источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция устанавливает личность погибшего и выясняет обстоятельства трагедии. Помимо этого, сотрудники полиции просматривают записи с камер наблюдения. Уточняется, что тело обнаружено в районе дома №21 на Пресненской набережной. Мужчина, по предварительным данным, был мойщиком окон.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы погибла женщина, которая упала с моста у Карамышевской набережной.