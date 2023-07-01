Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул при заплыве на Волге

Фото: http://epp.genproc.gov.ru

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге Chebswim в Чебоксарах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник издания, причина смерти мужчины пока не установлена. Он также добавил, что Фомин не раз участвовал в соревнованиях и был спортивным человеком.

Отмечается, что заплыв проводился на на центральном пляже Чебоксар. В нем были предусмотрены две дистанции – 2 200 метров и 4 400 метров.

Также на сайте Генеральной прокуратуры РФ появилось сообщение, в котором генпрокурор РФ Игорь Краснов и сотрудники органов прокуратуры выразили соболезнования родным и близким прокурора.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржаче Владимирской области. Он окончил Ярославский государственный университет, после чего работал в прокуратуре Ярославской области.

С 2014 по 2020 годы стал первым заместителем прокурора республики Крым. В июне 2020 года был назначен на должность прокурора Чувашии.