МВД возбудило дело на главу турфирмы, помогавшей клиентам подделать ПЦР-тест на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Красноярске возбуждено административное дело против директора туристического агентства, которая советовала подписчикам в соцсетях подделывать ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Видеоролик с инструкцией по фальсификации ПЦР-тестов распространился в Сети и вскоре вызвал интерес сотрудников МВД "Красноярское". Они возбудили против главы турфирмы дело об административном правонарушении.

Как уточнили в ведомстве, женщина подозревается в злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ)

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку после появления в Сети видео, на котором подозреваемая рассказывает, что помогла получить отрицательный ПЦР-тест больным коронавирусом для выезда за рубеж.

Как рассказали в агентстве Anex Tour, женщина работала с ними по партнерскому договору о реализации туров. Туркомпания решила прекратить с ней договор сотрудничества.