Турагент из Красноярска прокомментировала свои слова о ПЦР-тесте

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Туристический агент из Красноярска Екатерина Семенова, которую лишили франшизы после видео с рассказом, как больным COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест, чтобы можно было поехать в зарубежные страны, прокомментировала свои слова о ПЦР-тесте.
Она отметила, что ее видео не было призывом к действию для получения недостоверных результатов тестов.
"Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами "набрызгайте "Мирамистин" в уши и нос и куда только можно", которые были восприняты кем-то превратно", – написала Семенова на своей страничке в Instagram.
Турагент подчеркнула, что сожалеет, что ее неудачно сформулированная фраза была неправильно воспринята.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку после появления в Сети видео, на котором Семенова рассказывает, что помогла получить отрицательный ПЦР-тест больным коронавирусом для выезда за рубеж.
Как рассказали в Anex Tour, Семенова работала с ними по партнерскому договору о реализации туров. Туркомпания решила прекратить с ней договор сотрудничества.
До этого в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам.
Роспотребнадзор начал проверку после видео, в котором учили обманывать ПЦР-тест
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