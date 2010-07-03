На севере Кипра взорвался неопознанный объект

Неопознанный объект взорвался рано утром 1 июля на севере Кипра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию непризнанной "Турецкой республики Северного Кипра". Взрыв произошел в районе Ташкент в северной части острова.
Лидер турецкой общины Кипра Мустафа Акынджи заявил, что взрыв ракеты может быть связан с вооруженными действиями на Ближнем Востоке. Ведется расследование инцидента.
Министр иностранных дел республики Кудрет Озерсай заявил, что неопознанный объект взорвался в воздухе, не достигнув земли. Никто не пострадал.
По предварительной информации, взорвавшийся объект может быть ракетой российского производства.
"По предварительным данным, это был фрагмент ракеты российского производства сирийской системы ПВО, которая была выпущена для отражения вчерашнего нападения. После того, как ракета не достигла цели, она упала на нашу территорию", – пишет Озерсай на своей странице в Facebook.
Турецкие СМИ пишут, что ракета была выпущена сирийской зенитной ракетной системой С-200.
Военный аналитик, отставной генерал кипрской армии Андреас Пантенас заявил, что ракета могла отклониться от курса под воздействием военного устройства по созданию радиопомех.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в районе столицы Сирии, Дамаска.
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