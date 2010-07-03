Напавшему на инспектора АМПП водителю назначили исправительные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

300 часов исправительных работ назначил суд для водителя, напавшего на пешего инспектора "Московского паркинга", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Инцидент произошел 26 декабря 2018 года. Водитель, закрывший госномер своего автомобиля, напал на сотрудников АМПП во время исполнения ими своих служебных обязанностей.

В результате сотрудники получили телесные повреждения, а нападавший скрылся. Позже личность нападавшего установили, и он был задержан.

В апреле сотруднику АМПП пришлось применить газовый баллончик, чтобы защититься от напавшего на него нарушителя правил парковки. Инспектор фотографировал машину, которая была припаркована с закрытыми номерами.