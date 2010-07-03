Число жертв стрельбы в городе Вирджиния-Бич возросло

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Один из пострадавших в результате стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич скончался от ранений по пути в больницу. Об этом сообщил глава местной полиции Джим Сервера. Он также заявил о четырех новых пострадавших.

По информации телеканала CNN, есть и другие раненые. Их до сих пор доставляют в больницы. Некоторые обращаются за помощью к врачам самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на востоке США погибли 12 человек, включая стрелявшего, а шесть человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован во время перестрелки с правоохранителями. На месте происшествия были обнаружены полуавтоматический пистолет и винтовка.

По словам полицейского, один из служащих зашел в здание городского муниципалитета и открыл беспорядочную стрельбу по людям на всех трех этажах.

Личность стрелка установлена. Им оказался 40-летний Деуэйн Крэддок. Предположительно, он действовал из мести.