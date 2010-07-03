Труп мужчины обнаружили в Теплом Стане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Теплом Стане обнаружили труп мужчины. Еще один мужчина с телесными повреждениями доставлен в больницу, сообщает Агентство "Москва".

Тело обнаружили на Генерала Тюленева. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По подозрению в убийстве разыскивается водитель черного автомобиля Hyundai Sonata.