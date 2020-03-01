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Происшествия

01 марта, 19:57

Три человека пострадали при столкновении такси и легковушки на юге Москвы

происшествия ДТП

Фото: mobrep.ru

Такси и легковой автомобиль столкнулись в Орехово-Борисово Северном, сообщается в Twitter столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на Ореховом бульваре в районе дома 11. В результате аварии пострадали три человека.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель такси, который не предоставил преимущество автомобилю, который двигался во встречном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве. ЧП произошло в районе дома 2/1. Из-за аварии перекрыты две полосы движения из четырех. Огонь уже потушили. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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