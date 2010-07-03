Четыре человека задержаны после стрельбы у школы в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали всех участников конфликта у школы в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, возле школы № 121, которая располагается на улице Тонкинская.

Трех участников конфликта задержали при попытке войти в учебное заведение. Еще один подозреваемый, который предположительно открыл стрельбу, скрылся с места происшествия на автомобиле. Позднее его задержали и доставили в ОВД. У мужчины изъяли травматический пистолет, передает ТАСС.

В результате стрельбы пострадал один человек. Он получил несерьезные ранения, поэтому отказался от госпитализации.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.