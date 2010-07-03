Неизвестные устроили стрельбу в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода произошла перестрелка. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, на улице Тонкинская. Кто вел стрельбу и из какого типа оружия, пока не известно. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным telegram-канала Mash, стрельба велась из травматического оружия. Подозреваемые скрылись с места происшествия на черном джипе. В результате стрельбы пострадал один человек. От госпитализации он отказался.

11 февраля неизвестный устроил стрельбу в магазине "Пятерочка" на востоке Москвы. В супермаркете завязалась драка между двумя покупателями, в ходе которой неизвестный открыл стрельбу.

В результате пострадали два покупателя и продавец. Одна из пострадавших была госпитализирована. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".