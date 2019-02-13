В супермаркете на востоке Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу в магазине "Пятерочка" на востоке Москвы. По предварительным данным, ранения получили три человека, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 11 февраля в магазине на Главной улице. Между двумя посетителями завязалась драка, во время которой неизвестный открыл стрельбу по гражданам. В результате пострадали два покупателя и продавец. Одна из пострадавших была госпитализирована.
После инцидента стрелок скрылся с места происшествия. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").
В середине марта 2018 года москвич устроил дебош в "Пятерочке" на северо-востоке Москвы. 36-летний мужчина оскорблял продавцов и угрожал взорвать предмет, похожий на ручную противотанковую гранату. Мужчину задержали прибывшие на место происшествия полицейские.
Правоохранители также обнаружили пластиковый контейнер с краской в форме гранаты, какие используются при игре в пейнтбол. Против москвича возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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