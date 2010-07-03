Мужчина выжил после падения под поезд на станции "Крестьянская застава"

Фото: Агентство "Москва"

Мужчина упал под прибывающий поезд на станции столичного метро "Крестьянская застава". Как сообщил Агентству "Москва" руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом конечностей.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии было нарушено утром 1 марта. Около семи утра на станции "Крестьянская застава" под прибывающий поезд упал пассажир. С путей с 6:55 до 7:40 снималось напряжение контактного рельса. Сама станция была закрыта на полчаса.

Пострадавшим оказался 41-летний гражданин Украины. Мужчина был направлен в НИИ имени Склифосовского.

"По словам потерпевшего, в момент прохода по краю платформы он почувствовал слабость и головокружение, после чего по собственной неосторожности упал на жесткий путь", – рассказали в полиции. Очевидцы подтвердили, что мужчина упал на рельсы по собственной неосторожности.

В настоящее время движение в метро восстановлено и введено в обычный график.