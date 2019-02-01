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В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в марокканский город Танжер и сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа.

Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Экипаж был задержан местными властями, судно находится в порту.

По данным посольства РФ, все 11 задержанных являются гражданами России.