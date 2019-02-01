Пожар в ТЦ в дагестанском Кизляре потушили

Фото: vk.com/tp_kizlar

Пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре ликвидировали на площади семь тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар вспыхнул на техническом этаже и перешел на кровлю трехэтажного торгового центра "Планета люкс". Рядом пострадали несколько магазинов. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

Огонь тушили 20 человек и пять единиц техники. В мэрии Кизляра рассказали, что сгоревшие здания восстановлению не подлежат.

В районе ЧП образовались небольшие заторы, однако городской транспорт и автостанция работают в обычном режиме. На месте стянуты все правоохранительные и экстренные службы.

Как уточняется, в ТЦ в основном располагаются магазины одежды и обуви, а на первом этаже – продуктовые магазины.