Торговый центр загорелся в Кизляре

Пожар произошел в трехэтажном торговом центре "Планета люкс" в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По словам собеседника агентства, пламя охватило все здание. На месте работают пожарные.

Как сообщили в мэрии Кизляра, площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.

Как уточняется, в ТЦ в основном располагаются магазины одежды и обуви, а на первом этаже – продуктовые магазины.