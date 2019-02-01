Обрушился навес над входом в институт "Гидропроект"

Навес над центральным входом в столичный институт "Гидропроект" на Волоколамском шоссе рухнул в ночь на 1 февраля. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Металлическая конструкция внушительных размеров упала около 00:30. Обошлось без жертв и пострадавших.



Предположительно, навес не выдержал тяжести льда, в который превратился мокрый снег на морозе. На место сразу прибыла спецтехника. По оценке специалистов, разбор обломков займет не менее суток.