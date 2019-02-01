Пожар произошел в здании мотоклуба "Ночные Волки" в Москве

Поделиться в социальных сетях:

Пожар в нежилом металлическом строении произошел на северо-западе Москвы.

Пресс-служба столичного управления МЧС в Twitter сообщила, что возгорание зафиксировали на улице Нижние Мневники, дом 110.

Принятыми мерами возгорание на площади 50 квадратных метров было ликвидировано.

Согласно данным из открытых источников, в здании располагается мотоклуб "Ночные Волки".