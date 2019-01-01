Обязанности директора Парка Горького временно возложены на Вячеслава Дунаева

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Департамент культуры уволил директора Парка Горького Марину Люльчук после происшествия на катке. Обязанности директора парка временно возложены на руководителя объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслава Дунаева, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на информационные агентства.

Ранее во вторник Сергей Собянин написал на своей странице Twitter, что виновные в ЧП в парке будут наказаны.

Мэр Москвы сообщил, что дал поручение департаменту культуры уволить директора парка.

Ранее во вторник мэр Москвы посетил в Боткинской больнице пострадавших в происшествии. Мэр заявил, что власти Москвы выплатят им компенсации в размере до 500 тысяч рублей.

По словам мэра, в результате инцидента в больницах находятся 12 человек.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.