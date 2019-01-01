Обязанности директора Парка Горького временно возложены на Вячеслава Дунаева

Департамент культуры уволил директора Парка Горького Марину Люльчук после происшествия на катке. Обязанности директора парка временно возложены на руководителя объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслава Дунаева, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на информационные агентства.
Ранее во вторник Сергей Собянин написал на своей странице Twitter, что виновные в ЧП в парке будут наказаны.
Мэр Москвы сообщил, что дал поручение департаменту культуры уволить директора парка.
Ранее во вторник мэр Москвы посетил в Боткинской больнице пострадавших в происшествии. Мэр заявил, что власти Москвы выплатят им компенсации в размере до 500 тысяч рублей.
По словам мэра, в результате инцидента в больницах находятся 12 человек.
По данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.
Директор Парка Горького будет уволена после ЧП в новогоднюю ночь
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.