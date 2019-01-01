Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:36 (обновлено 01.01.2019 15:40)

Собянин лично пообщался с пострадавшими на катке в Парке Горького

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия

14:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в происшествии на катке в Парке Горького. Мэр заявил, что власти Москвы выплатят им компенсации в размере до 500 тысяч рублей. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам мэра, в результате инцидента в больницах находятся 12 человек. Собянин также отметил, что администрация парка допустила "серьезную недоработку". На своей странице в соцсети мэр написал, что поручил департаменту культуры уволить директора парка. "Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое", – написал мэр.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, состояние пострадавших в результате инцидента в Парке Горького оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.

Ранее Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим в Парке Горького и пообещал разобраться в произошедшем.

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика