Собянин лично пообщался с пострадавшими на катке в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в происшествии на катке в Парке Горького. Мэр заявил, что власти Москвы выплатят им компенсации в размере до 500 тысяч рублей. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам мэра, в результате инцидента в больницах находятся 12 человек. Собянин также отметил, что администрация парка допустила "серьезную недоработку". На своей странице в соцсети мэр написал, что поручил департаменту культуры уволить директора парка. "Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое", – написал мэр.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, состояние пострадавших в результате инцидента в Парке Горького оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.

Ранее Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим в Парке Горького и пообещал разобраться в произошедшем.