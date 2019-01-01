Собянин пообещал разобраться с причинами обрушения моста в Парке Горького

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим при обрушении моста в Парке Горького.

По словам мэра Москвы, на пешеходном переходе через каток в парке произошла поломка.

"Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся", – заявил столичный градоначальник в Twitter.

Ранее сообщалось, что при обрушении деревянного моста в Парке Горького пострадали пять человек.