Собянин поручил уволить директора Парка Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора столичного Парка Горького Марину Люльчук после происшествия на катке.

"Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непрост", – написал Собянин с Twitter.

Ранее во вторник мэр Москвы посетил в Боткинской больнице пострадавших в происшествии. Мэр заявил, что власти Москвы выплатят им компенсации в размере до 500 тысяч рублей.

По словам мэра, в результате инцидента в больницах находятся 12 человек.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.