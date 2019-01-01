Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

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Семь человек, включая детей, погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Предварительно погибли трое детей и четверо взрослых. На месте работают дознаватели МЧС", - сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Пожар произошел в жилом доме в оренбургском Орске по улице Салтыкова-Щедрина. Площадь пожара составила пять квадратных метров.