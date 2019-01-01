Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажке на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже по адресу: улица Марии Поливановой, дом 4 на площади шесть квадратных метров.

Отмечается, что один человек погиб. Десять человек были эвакуированы.