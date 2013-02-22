Реконструкция Рязанского проспекта обойдется почти в 10 млрд рублей

Столичные власти потратят 9,9 миллиарда рублей на реконструкцию Рязанского проспекта. Как сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике, строительство пройдет в два этапа: от Садового кольца до МКАД, и от МКАД до границы с Московской областью.

В рамках проекта будет расширена Таганская улица, Лермонтовский проспект, Нижегородская улица и Рязанский проспект. Кроме того, появятся новые местные и боковые проезды, а также две эстакады, одна из них появится у ТЦ "Город".

В планах реконструкции – обновление прилегающей улично-дорожной сети, строительство новых пешеходных переходов и озеленение. Конкурс на право осуществления проекта выиграла компания "ИНГЕОКОМ", на счету которой уже есть подобные объекты, а также олимпийские здания в Сочи.