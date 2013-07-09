В Москве проходит конкурс молодежных творческих проектов

Культурный центр ЗИЛ при поддержке департамента культуры Москвы проводит конкурс молодежных творческих проектов в области театра, музыки, литературы, танца, визуальных искусств.

Лучшие идеи будут представлены на площадках Культурного центра, которые с сентября по декабрь 2013 года превратятся в арт-резиденцию для победителей конкурса.

Цель мероприятия – развитие творческого и интеллектуального потенциала москвичей, развитие молодежных творческих инициатив, ориентированных на современную культуру. Конкурс рассчитан на творческую молодежь, неформальные творческие объединения и некоммерческие организации в сфере культуры.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 3 июня по 15 августа. Отбор проектов осуществляет экспертный совет, который учитывает оригинальность идеи и актуальность выбранного формата. Победители будут объявлены в конце лета.