Богородский путепровод реконструируют до конца года

Компания "ТВА Групп" выиграла торги на реконструкцию Богородского путепровода над Малым кольцом железной дороги, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы. Она предложила выполнить работы за 108,3 миллиона рублей, что на семь процентов ниже изначальной стоимости госконтракта.

Богородский путепровод, расположенный на пересечении улицы Лосиноостровской и МКЖД у станции Белокаменная, станет одним из восьми реконструируемых объектов, которые обновляют за счет городского бюджета, чтобы интегрировать Малое кольцо в систему городских пассажирских перевозок.

На месте старого путепровода длиной 38,5 метра построят новый – длиннее прежнего на четыре метра. При этом закладывается возможность его продления под дополнительные железнодорожные пути и перспективную Северо-Восточную хорду.

Высоту путепровода увеличат почти на метр, ширина проезжей части составит девять метров, а движение будет двухсторонним – по одной полосе в каждую сторону. На все работы отводится шесть месяцев.

Богородский путепровод был построен в 1907 году, в 1973-м его частично реконструировали, заменив старое пролетное строение. В прошлом году были реконструированы Можайский и Ленинградский путепроводы, а до конца 2015 года планируется завершить работы на всех остальных, в том числе на Коптевском, Звенигородском и Волоколамском.

Напомним, после реконструкции в 2016 году Малое кольцо железной дороги начнет перевозить пассажиров. Им смогут пользоваться до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с пассажиропотоком метрополитена.

МКЖД планируют увязать с шестью линиями метро и восемью радиальными железнодорожными направлениями. Проект реконструкции Малого кольца предполагает строительство транспортно-пересадочных узлов, включая те, которые обеспечат пересадку пассажиров с радиальных линий метро и с действующих линий железной дороги.