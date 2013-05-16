Водитель иномарки создал пробку из шести автобусов

Фото:Читатель M24.ru

Около получаса провели в пробке пассажиры шести автобусов и троллейбуса на севере Москвы. Причиной стала припаркованная на проезжей части у торгового центра машина.



Фото:Читатель M24.ru

Как сообщают очевидцы, водитель иномарки припарковал свой автомобиль на пересечении Театральной и Петровско-Разумовской аллеи на пути движения маршрутов нескольких автобусов и троллейбусов.

В результате в течение получаса вблизи станции Динамо заблокированными для проезда оказались шесть автобусов и один троллейбус.



По словам читателей, в этом месте находится конечная остановка троллейбуса №42, а также автобусов маршрутов 84а и 84к.

