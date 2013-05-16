16 мая 2013, 20:45Транспорт
Водитель иномарки создал пробку из шести автобусов
Фото:Читатель M24.ru
Около получаса провели в пробке пассажиры шести автобусов и троллейбуса на севере Москвы. Причиной стала припаркованная на проезжей части у торгового центра машина.
Фото:Читатель M24.ru
Как сообщают очевидцы, водитель иномарки припарковал свой автомобиль на пересечении Театральной и Петровско-Разумовской аллеи на пути движения маршрутов нескольких автобусов и троллейбусов.
В результате в течение получаса вблизи станции Динамо заблокированными для проезда оказались шесть автобусов и один троллейбус.
По словам читателей, в этом месте находится конечная остановка троллейбуса №42, а также автобусов маршрутов 84а и 84к.
Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!
Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.