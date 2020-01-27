Москва 24: как принять участие в конкурсе "Правнуки победителей – 2020"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

30 января в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная запуску конкурса исследовательских работ "Правнуки победителей – 2020".

Речь пойдет о главных задачах конкурса, правилах, условиях проведения, жюри и наградах. Участие в пресс-конференции примут:



руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской;

сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей Макаров;

заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева;

директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Игорь Михеев;

главный редактор журнала Proshloe Михаил Родин;

российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков;

участница конкурса "Правнуки победителей – 2019" Елизавета Максакова.

Смотрите трансляцию 30 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.