Москва 24: как принять участие в конкурсе "Правнуки победителей – 2020"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
30 января в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная запуску конкурса исследовательских работ "Правнуки победителей – 2020".
Речь пойдет о главных задачах конкурса, правилах, условиях проведения, жюри и наградах. Участие в пресс-конференции примут:
- руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской;
- сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей Макаров;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева;
- директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Игорь Михеев;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил Родин;
- российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков;
- участница конкурса "Правнуки победителей – 2019" Елизавета Максакова.
Смотрите трансляцию 30 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.