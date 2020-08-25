Москва 24: как расследовали дело Кокорина и Мамаева

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

28 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новый поворот в деле Мамаева и Кокорина".

Новое обжалование приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина готовят их адвокаты. В мае 2019 года футболистов приговорили к тюремному заключению из-за драки в центре Москвы, спустя несколько месяцев их освободили условно-досрочно, а в начале августа нынешнего года Павел Мамаев был частично оправдан. Сейчас оба продолжают спортивную карьеру.

Какие обстоятельства привели к пересмотру дела? Какого вердикта добиваются адвокаты футболистов? Об этом расскажут:



адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова;

адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов;

вице-президент Российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Смотрите трансляцию 28 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.