Москва 24: как избежать происшествий и травм в новогодние каникулы

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24 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная безопасности россиян в новогодние праздники.

О безопасном использовании пиротехники, предотвращении пожаров и детских травм, опасности тюбингов и умеренном употреблении алкоголя расскажут:



начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Максим Комаров;

заместитель руководителя Российской системы качества Елена Саратцева;

главный внештатный специалист, диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова;

главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн;

заведующий травматологическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Сергей Никишов;

заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Смотрите трансляцию 24 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.