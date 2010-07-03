Москва 24 покажет пресс-конференцию Романа Вильфанда об осенней погоде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

26 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на осенний период. Об урожайности, бабьем лете и системе раннего предупреждения опасных природных явлений расскажет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Смотрите трансляцию 26 сентября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.