Москва 24 расскажет, как пройдут Всероссийские соревнования МЧС в этом году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

23 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная XV всероссийским соревнованиям МЧС России "Школа безопасности". Ежегодно студенты школы учатся оказывать первую помощь и осваивают навыки выживания в экстремальных ситуациях, а потом принимают участие в финальных испытаниях.

Об истории соревнований и программе нынешнего года расскажут:



Эдуард Кривых, начальник отдела методического руководства организацией подготовки населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России;

Андрей Мищенко, заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве;

Алексей Дегтярев, главный судья соревнований "Школа безопасности";

Надежда Ершова, руководитель Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности", заместитель председателя Высшего совета Российского союза спасателей.

Смотрите трансляцию 23 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.