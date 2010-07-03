Москва 24 расскажет, как пройдут Всероссийские соревнования МЧС в этом году

23 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная XV всероссийским соревнованиям МЧС России "Школа безопасности". Ежегодно студенты школы учатся оказывать первую помощь и осваивают навыки выживания в экстремальных ситуациях, а потом принимают участие в финальных испытаниях.
Об истории соревнований и программе нынешнего года расскажут:
Эдуард Кривых, начальник отдела методического руководства организацией подготовки населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России;
Андрей Мищенко, заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве;
Алексей Дегтярев, главный судья соревнований "Школа безопасности";
Надежда Ершова, руководитель Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности", заместитель председателя Высшего совета Российского союза спасателей.
Смотрите трансляцию 23 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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