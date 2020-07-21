Москва 24: как пандемия повлияла на обучение школьников и студентов

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22 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Держим дистанцию: как пандемия повлияла на систему образования".

Как адаптировалась система образования под дистанционный формат обучения? Какие условия нужно создать для детей с ОВЗ и с инвалидностью? Отвечает ли дистанционное обучение нормам государственных образовательных стандартов и с какими нарушениями своих прав сталкиваются школьники и студенты? На эти и другие вопросы ответят:



и. о. директора ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики Российской академии образования" Татьяна Соловьева;

председатель РООИ "Перспектива" Роза Денис Мишель;

председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин;

адвокат адвокатской палаты города Москвы, консультант РООИ "Перспектива" Валентина Фролова.

Смотрите трансляцию 22 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.