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Москва 24

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Общество

15:58

Москва 24: как пандемия повлияла на обучение школьников и студентов

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/Xalanx

22 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Держим дистанцию: как пандемия повлияла на систему образования".

Как адаптировалась система образования под дистанционный формат обучения? Какие условия нужно создать для детей с ОВЗ и с инвалидностью? Отвечает ли дистанционное обучение нормам государственных образовательных стандартов и с какими нарушениями своих прав сталкиваются школьники и студенты? На эти и другие вопросы ответят:

  • и. о. директора ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики Российской академии образования" Татьяна Соловьева;
  • председатель РООИ "Перспектива" Роза Денис Мишель;
  • председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин;
  • адвокат адвокатской палаты города Москвы, консультант РООИ "Перспектива" Валентина Фролова.

Смотрите трансляцию 22 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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